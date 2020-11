Inter, ennesima stoccata per Eriksen che continua a non incidere in nerazzurro: le parole dell’ex attaccante sul danese

Christian Eriksen continua ad essere bocciato all’Inter. In entrambe le delicate trasferte delle partite disputate contro Real Madrid e Atalanta, il fantasista danese non ha trovato spazio. L’ex Tottenham, sotto la guida di Antonio Conte continua a non imporsi e le voci di un suo possibile addio si intensificano, esattamente come le critiche al giocatore che in Italia non si vogliono proprio fermare. Anche Nicola Amoruso, ex attaccante della Juventus, ha parlato del calciatore nerazzurro.

Inter, Amoruso su Eriksen: “Non può giocare in Serie A”

Intervistato in esclusiva da ‘Calciomercato.it’, Nicola Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni su Christian Eriksen, finora oggetto misterioso della squadra di Conte:

“Per quanto Eriksen sia un giocatore forte e intelligente non ho mai pensato che potesse fare grandi cose nel nostro campionato: in Serie A ci sono pochi spazi e il danese non può fare la mezzala, non ci sono gli spazi che aveva in Premier League. Non credo che sarà un giocatore determinante per l’Inter”.

Calciomercato Inter, caso Eriksen: la svolta a gennaio

Quella che doveva essere una favola sportiva, potrebbe presto rivelarsi un incubo. La storia d’amore tra Eriksen e l’Inter potrebbe finire presto considerando il poco feeling con Antonio Conte e, soprattutto, il risicato spazio che il danese ha ricevuto finora. La buona occasione potrebbe arrivare a gennaio. Ci sono infatti conferme su uno scambio tra nerazzurri e il Real Madrid con protagonisti Eriksen e Isco che significherebbe svolta di mercato. Anche se forse, entrambe le parti, sperano ancora in una svolta sì, ma in campo.

