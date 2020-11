Derbyssimo per Lovato: tutte le big vogliono il difensore

Tutti pazzi per il classe 2000 Matteo Lovato. Il difensore del Verona si sta mettendo in luce in questa stagione e tutte le big italiane sono pronte a fare un’offerta per averlo. L’Inter, già interessata, deve fare in modo di battere la folta concorrenza di Juventus e Milan, anch’esse decisamente interessate.

