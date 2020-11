Inter, Conte ‘trema’ | Problemi fisici per il titolarissimo

Le ultime news Inter si focalizzano su un big nerazzurro alle prese con problemi fisici che mettono a rischio il suo impiego nelle prossime partite

Sono ben sedici, e forse questo rappresenta un ‘record’, i giocatori dell’Inter in giro per il mondo con le proprie Nazionali. Tra questi c’è, per esempio, Romelu Lukaku che solo domenica a Bergamo è rientrato dal problema muscolare che lo aveva reso indisponibile per le sfide con Parma e Real Madrid. A meno di ricadute, facendo tutti gli scongiuri del caso, Antonio Conte ha ritrovato il suo bomber e giocatore più determinante. Per le prossime gare, però, il tecnico rischia di fare a meno di Lautaro Martinez.

Inter, ‘allarme’ Lautaro Martinez: le ultime dall’Argentina

In queste ore è scoppiato l’allarme Lautaro. Stando alle informazioni provenienti dall’Argentina, precisamente da ‘Tyc Sports’, nel corso dell’allenamento con l’Albiceleste del Ct Scaloni, l’attaccante di Bahia Bianca ha accusato nuovi fastidi muscolari alla coscia destra che gli hanno impedito di completare la seduta col resto dei compagni. Il classe ’97 non era al meglio già con l’Atalanta, riuscendo tuttavia a disputare una grande partita e a realizzare il gol del momentaneo uno a zero. Scaloni non rischiarlo nel match contro il Paraguay, optando per il suo completo recupero per la sfida di martedì prossimo col Perù. L’Inter e Conte incrociano le dita, piuttosto infastidi, con la speranza che il numero dieci possa essere risparmiato in entrambe le gare. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

#SelecciónArgentina 🇦🇷 Lautaro Martínez sigue con molestias y se entrenó diferenciado pensando en Paraguay ♦️ El delantero titular de la Selección no está en condiciones y peligra su presencia en La Bombonera.https://t.co/KWbHd3uCSB — TyC Sports (@TyCSports) November 10, 2020

