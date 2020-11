Calciomercato Inter, dalla Spagna | C’è l’accordo: Conte in estasi!

Inter, N’Golo Kante è stato l’oggetto del desiderio di Antonio Conte per quasi tutta l’estate. Il francese è rimasto al Chelsea ma le cose potrebbero cambiare

Dopo una lunga estate di tira e molla alla fine N’Golo Kante è rimasto in Premier League. Il centrocampista del Chelsea è un autentico pupillo di Antonio Conte che lo avrebbe voluto fortemente all’Inter già nei mesi scorsi. L’affare non si è mai concretizzato ed ora il transalpino sta giocando regolarmente nella mediana di Lampard ma il futuro non è affatto scritto. Kante infatti potrebbe davvero finire all’Inter nelle prossime sessioni di mercato. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, affare Kante: accordo trovato

Viste anche le difficoltà attuali della compagine interista, Conte potrebbe tornare a chiedere con forza il centrocampista del Chelsea. Secondo quanto riferito da ‘Todofichajes.com’ l’Inter e i ‘Blues’ avrebbero trovato un accordo di massima per il trasferimento di Kante a Milano nel corso della prossima finestra di mercato estiva.

Intanto la società di Suning dovrà prima liberarsi di ingaggi pesanti, come quello di Eriksen, per poi far posto al pupillo del tecnico salentino che però – a onore del vero – è destinato a lasciare Appiano Gentile al termine della stagione.

