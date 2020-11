Nainggolan via a gennaio: il Torino in pole sul Cagliari

Nainggolan via a gennaio: il Torino in pole sul Cagliari

Radja Nainggolan è ormai vicino all’addio dall’Inter. Il centrocampista belga non sta riuscendo a giocare con il tecnico Conte e la separazione per via definitiva sembra ormai vicinissima. ‘Sport Mediaset’ azzarda l’ipotesi Torino poiché l’Inter ha nel mirino ormai da tempo il difensore Izzo. Tuttavia, non è da escludere che il Cagliari possa intromettersi nuovamente per riportarlo in Sardegna.

