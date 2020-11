Calciomercato, Juventus shock | Assalto in casa Inter

Christian Eriksen continua ad essere un nome decisamente molto chiacchierato in casa Inter. Il suo futuro potrebbe anche tingersi di bianconero

I punti interrogativi sul futuro di Christian Eriksen all’Inter continuano a non placarsi. Poco impiegato da Conte e comunque mai calatosi davvero negli schemi nerazzurri, il centrocampista danese potrebbe anche salutare la società di Suning ad appena un anno di distanza dal suo arrivo a Milano. Eriksen infatti non riesce ad esprimersi come ai tempi del Tottenham e recentemente è finito di conseguenza sulla bocca di tutti in ottica mercato, viste anche le diverse pretendenti estere ed in particolare in Premier League. Eppure l’Inghilterra potrebbe non essere la destinazione del trequartista bocciato da Conte. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, sorpresa Eriksen: può finire alla Juventus

Eriksen potrebbe davvero lasciare l’Inter già a gennaio, visto lo scarso feeling con Conte e soprattutto con i suoi dettami tattici. Al netto delle bocciature il danese ha comunque offerto un rendimento al di sotto delle alte aspettative nei suoi confronti. Salgono le quotazioni di un addio anticipato che a sorpresa potrebbe avvenire addirittura in Serie A.

All’estero si parla di Premier e PSG ma in Italia si fanno largo spifferi sulla Juventus. A tal proposito, il giornalista Stefano Petrucci ha detto in diretta a ‘Teleradiostereo’ ha affermato: “So che la Juventus ha chiesto Eriksen per gennaio”. Operazione certamente complicata.

