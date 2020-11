Calciomercato Inter, allarme Marotta | “Situazione devastante”

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter lancia l’allarme in merito alla situazione economica attuale del mondo del calcio italiano

L’intero movimento calcio vive un momento di assoluta difficoltà, in particolar modo dal punto di vista economico. Ad incidere anche l’attuale situazione legata all’emergenza Coronavirus che inficia sulle entrate dei club e dell’intero pallone. A lanciare l’allarme in merito è Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter che è intervenuto nel corso di ‘Glocal 2020’, Festival del Giornalismo organizzato da ‘VareseNews’. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Marotta: “Situazione devastante: siamo davanti a un default”

Marotta ha tuonato: “La situazione era, e lo è ancora di più oggi, devastante: siamo davanti a un default. Si calcola che la Serie A produca 4 miliardi di euro e in un anno normale il deficit era di circa 700 milioni. Nel 2020 andiamo verso il 50 per cento. Uno dei problemi più grossi è che il costo del lavoro è sproporzionato rispetto al fatturato”.

Il dirigente interista ha poi aggiunto: “Oltre a questo,con gli stadi chiusi mancano gli introiti del botteghino, voce che per l’Inter incideva per circa 50 milioni, oltre a tutte le entrate commerciali derivanti da quello che si chiama ‘match day‘, tra merchandising e altre varie entrate. Gli sponsor hanno iniziato a ridurre gli investimenti pubblicitari portando una contrazione e un contenzioso con le aziende per circa il 20 per cento del fatturato. In ultimo le entrate del broadcasting: c’è un contenzioso ancora aperto tra Sky Sport e la Lega Calcio per quanto prevede l’ultimo campionato”

