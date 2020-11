Lukaku: il tecnico del Belgio spera di poterlo schierare domani sera contro l’Inghilterra

Inter, l’attaccante Romelu Lukaku potrebbe scendere in campo domani sera con il suo Belgio nella sfida che vale il primo posto nel girone contro l’Inghilterra. In questo momento il Belgio comanda la classifica con 2 punti di vantaggio sugli inglesi e sulla Danimarca

INTER LUKAKU AGGIORNAMENTO/ Domani partita come si dice di cartello, per la quinta giornata della Uefa Nations League tra Belgio e Inghilterra. In questo momento la classifica vede la squadra del tecnico Martinez al primo posto del girone B con 9 punti, seguita a 7 da Danimarca e Inghilterra, mentre ormai retrocessa a 0 rimane l‘Islanda. Una vittoria della Nazionale dei Paesi Bassi, toglierebbe all’Inghilterra le residue speranze di vincere il girone, che finirebbero per contenderselo all’ultima giornata mercoledì prossimo belgi e danesi, che non dovrebbero aver problemi a superare l’Islanda. Il tecnico del Belgio, in vista della partita di domani, si augura di poter recuperare Romelu Lukaku, che durante il ritiro ha lavorato a parte per recuperare dall’infortunio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, vice Lukaku | Rispunta una vecchia pista

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter | 85 milioni per Lautaro: tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, è tutto fatto per Vidal | A Milano per visite e firma

In merito alle condizione dell’attaccante e del suo possibile utilizzo in questo decisivo incontro, il commissario tecnico Martinez è stato intervistato da Het Laatste Nieuws. Questa la sua risposta: “Se Romelu Lukaku giocherà? Vedremo oggi in allenamento: i segnali sono buoni, ha lavorato duramente”.