Tentativo clamoroso: Marotta punta Luis Alberto della Lazio

Le polemiche tra Luis Alberto e la Lazio potrebbero portare a novità clamorose sul mercato. Il talento spagnolo, che ha lamentato il ritardo di alcuni pagamenti e non solo, potrebbe finire nella lista dei cedibili poiché non risulta più incedibile; il suo sfogo, infatti, non è piaciuto a Lotito che ora potrebbe decidere di privarsene ma solamente al giusto prezzo, stimato in circa 35 milioni di euro. Marotta sarebbe particolarmente interessato perché il profilo dello spagnolo è adatto al gioco di Conte.

