Calciomercato Inter, ribaltone in panchina | Il piano ‘diabolico’ di Marotta

L’avventura di Antonio Conte a Milano dovrebbe terminare alla fine della stagione. Al suo posto Marotta vuole Allegri: il piano

L’Inter di Antonio Conte proprio non decolla. Il tecnico salentino sta incontrando più difficoltà del previsto anche in questa seconda stagione alla guida del club di Suning, in virtù di un percorso zoppicante sia in Serie A che in Champions League. Una situazione che difficilmente farà cambiare in positivo il destino dell’ex allenatore della Juventus che con ogni probabilità dovrebbe lasciare Milano alla fine dell’attuale stagione con Marotta e soci pronti a rimpiazzarlo con un altro nome di rilievo. Proprio come ai tempi della Juventus, il sostituto potrebbe essere Massimiliano Allegri. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, da Conte ad Allegri: il piano di Marotta

Proprio Allegri avrebbe anche rifiutato la panchina del PSG, dove Tuchel sembra avere ormai i giorni contati. Il tecnico toscano potrebbe aver declinato proprio per aspettare la stessa Inter per il dopo Conte.

In questo quadro, come sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, Marotta vorrebbe portare Conte proprio sulla panchina del PSG al posto di Tuchel. Una serie di incastri perfetti che potrebbero facilitare così l’arrivo di Allegri in nerazzurro. Così facendo la dirigenza dell’Inter si sbarazzerebbe del pesante ingaggio del salentino per dare il via libera all’allenatore livornese.

