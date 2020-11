Skriniar: “Grazie a questa vittoria abbiamo ancora qualcosa per cui giocare”

Inter, la Nazionale slovacca batte 1-0 la Scozia e può ancora sperare di riuscire ad evitare la retrocessione nella Lega C di Uefa Nations League. Il difensore Milan Skriniar ha voluto dare il suo parere su questa situazione al termine della partita

INTER SKRINIAR INTERVISTA/ Dopo aver vinto ai tempi supplementari per 2-1 contro l’Irlanda lo spareggio valido per un posto ai prossimi campionati europei, la Slovacchia ha vinto 1-0 contro la Scozia la partita valida per il quinto turno della Lega B girone 2 della Uefa Nations Cup. Grazie a questa vittoria, ha riaperto un barlume di speranza per riuscire ancora ad evitare la retrocessione nella Lega C, visto che la classifica recita: Scozia 10 punti con 5 incontri, Repubblica Ceca 6, Israele 5 che si sfideranno in serata e appunto Slovacchia 4. In merito a questa situazione, il difensore Milan Skriniar ha voluto dare la sua opinione al termine della sfida con la squadra britannica e ha detto: “Abbiamo fornito una prestazione buona e combattiva, con grande impegno. Già mercoledì avevamo fatto bene, oggi ha funzionato tutto. Sono contento che non abbiamo subito gol.

Con Lubomir Satka funziona tutto bene, ci aiutiamo a vicenda; penso che abbiamo fornito una buona prestazione. Oggi abbiamo combattuto tutti come una persona sola. Abbiamo ancora qualcosa per cui giocare”.