Calciomercato, in prestito in Serie A ma niente Inter | Le ultime

Gli esterni, nel 3-5-2 di Antonio Conte, sono fondamentali. Proprio per questo, l’Inter negli ultimi mesi si era mobilitata per regalare al tecnico leccese un laterale sinistro. Tra le possibilità che offre il mercato, Marotta e soci avevano pensato ad Emerson Palmieri sul quale c’è anche la Juventus: un altro club di Serie A ha però mostrato grande interesse per il laterale mancino.

Calciomercato Inter, Emerson verso il Napoli

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, Aurelio De Laurentiis starebbe pensando di rinforzare il Napoli di Gennaro Gattuso con l’esterno mancino italo-brasiliano del Chelsea Emerson Palmieri. Il giocatore, impegnato con la Nazionale italiana in questo momento, potrebbe tornare in Italia grazie ad un prestito dalla durata di 6 mesi su cui sta già lavorando un intermediario degli azzurri con Marina Granovskaia. Un’operazione, questa, molto simile a quella che questa estate ha portato l’ex Milan Bakayoko a Napoli.

Sul laterale sinistro ci sono ancora Inter e Juventus, con la prima che pensava di fare un nuovo tentativo a gennaio dato che il giocatore è ai margini del progetto in Inghilterra, ma adesso il Napoli sembra avanti a entrambe. ‘Pallino’ di Conte oltre che suo ex giocatore proprio in Inghilterra, il suo arrivo in Serie A ma non all’Inter chiaramente non gli farebbe piacere… Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

