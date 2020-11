Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Samir Handanovic e il suo possibile erede. I nerazzurri valutano il colpo in Serie A

Samir Handanovic ha rinnovato il contratto fino al giugno 2022, ma questa potrebbe essere l’ultima stagione da portiere titolare dell’Inter e di conseguenza con la fascia da capitano al braccio. Nel prossimo luglio lo sloveno spegnerà 37 candeline, ecco perché i nerazzurri hanno giustamente cominciato a muoversi in maniera concreta per il suo successore. Il ‘sogno’ ter Stegen è sfumato presto, con Beppe Marotta e Piero Ausilio che al momento valuterebbero esclusivamente quattro profili tutti peraltro nel nostro massimo campionato di Serie A. Per tutte le altre news di calciomercato CLICCA QUI

Calciomercato Inter, da Meret a Silvestri: le ultime sull’eredità di Handanovic

In testa a questa mini-lista ‘italiana’ ci sono probabilmente Alex Meret del Napoli e Juan Musso dell’Udinese. Entrambi sono pure i più costosi, intorno ai 30 milioni di euro le valutazioni dei due cartellini, anche se per l’estremo difensore azzurro – ‘sponsorizzato’ dal suo agente Pastorello, come noto in eccellenti rapporti con l’Inter – c’è chi ipotizza addirittura un super scambio con Christian Eriksen. Subito dietro a Meret e Musso dovrebbero esserci Cragno del Cagliari – che la dirigenza interista avrebbe già provato a prendere l’estate scorsa inserendo nell’affare Radja Nainggolan. Possibile un nuovo tentativo con un’altra contropartita – e la ‘rivelazione’ dell’ultimo anno e mezzo, Marco Silvestri del Verona, il più ‘anziano’ del poker considerato che a marzo compierà 30 anni. A questi quattro, seppur staccato, potremmo aggiungere Radu che è tornato quest’anno per fare il vice di Handanovic dopo le esperienze in prestito al Genoa e al Parma.

