Calciomercato Inter, scambio in Serie A | Beffa a Juve e Roma

L’Inter osserva anche il giovane Nicolò Rovella del Genoa. Marotta pensa ad uno scambio con il club ligure

L’Inter di Conte si appresta a tornare in campo in questo fine settimana contro il Torino. Il tecnico salentino ha perso Kolarov e soprattutto Brozovic per Coronavirus e si ritrova a compiere scelte importanti a centrocampo. La mediana è infatti il reparto più in fermento dei nerazzurri pronti ad operare ulteriori cambiamenti alla riapertura del mercato di gennaio quando andrà fatta una valutazione su calciatori come Eriksen, Nainggolan e Vecino. In particolare quest’ultimo è ancora infortunato e sta vivendo un lungo calvario che lo ha fatto uscire completamente dai radar. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, intrigo Rovella: carta Vecino

In vista di gennaio, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, nel mirino ci sarebbe anche Nicolò Rovella, giovane centrocampista in forza al Genoa che sta stupendo per qualità e personalità e per cui ci sarà da fronteggiare la concorrenza di Roma e Juventus.

Stando inoltre ai colleghi di ‘Calciomercatonews.com’, l’Inter vorrebbe mettere sul piatto il cartellino proprio di Matias Vecino per convincere il Genoa a cedere il talento dell’under 21. Prima però i liguri devono rinnovare il contratto del classe 1999 visto che ad oggi si svincolerebbe a giugno 2021. Tra gli ostacoli principali ci sono però le condizioni fisiche dello stesso uruguaiano.

