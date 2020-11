Ancora in evidenza Christian Eriksen, il cui addio all’Inter è ormai certo. Il danese ha profondamente deluso le attese e si parla di un possibile scambio con l’Arsenal

“Quando hai un allenatore come Conte, integralista in senso positivo, devi prendere i giocatori che vuole lui”. Intervenuto in diretta alla Tv di Calciomercato.it, il noto agente Andrea D’Amico ha di fatto ‘scaricato’ le responsabilità sull’Inter per il flop di Eriksen: “Se prendi un giocatore che lui (Conte, ndr) non prevede all’interno del suo disegno tattico, ci si ritrova nella situazione di Eriksen, che è un grande talento ma non adatto al tecnico nerazzurro“. Nelle scorse ore è uscita la notizia riguardo un possibile scambio con Xhaka dell’Arsenal: “E’ un ottimo giocatore con uno stipendio importante”, ha sottolineato e concluso D’Amico.

