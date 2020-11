Lautaro: l’attaccante in campo questa notte con la sua Argentina contro il Perù

Inter, l’attaccante Lautaro Martinez scenderà anche questa notte in campo con la sua Argentina per la sfida in casa del Perù e valida per il quarto turno di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar nel 2022

INTER LAUTARO ARGENTINA/ Dopo il pareggio per 1-1 con il Paraguay, la Nazionale argentina torna in campo questa notte, ora italiana 1,30, nell’Estadio Nacional di Lima, per la quarta giornata delle qualificazioni sudamericane per il campionato del Mondo 2022 in Qatar. La squadra di Lionel Scaloni, dovrà fare a meno del giocatore Palacios che si è fatto male nella precedente partita con il Paraguay. Nella conferenza che si è svolta oggi, il tecnico della formazione albi-celeste ha confermato quindi il trio d’attacco, praticamente obbligato, con l’interista Lautaro Martinez nuovamente in campo e al centro del tridente formato da lui Messi e Nico Gonzalez, autore quest’ultimo del gol del pareggio nell’incontro con il Paraguay. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

In casa Inter si augurano che l’attaccante, partito per l’Argentina con qualche problemino fisico, possa rientrare a Milano in condizioni almeno discrete, visto che i prossimi impegni in casa nerazzurra potrebbero già essere determinanti ai fini della stagione appena iniziata. La squadra di Antonio Conte, dopo la partita casalinga di campionato di domenica prossima al Meazza con il Torino, affronterà nuovamente in casa il Real Madrid per il quarto turno di Champions e quindi trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Locatelli Berardi e Caputo, che dopo i due 7-0 subiti nei primi anni di serie A, è diventato un avversario sempre molto ostico per la squadra nerazzurra.