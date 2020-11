Calciomercato, scambio con Brozovic | Via libera dell’Inter

Sì dell’Inter alla cessione di Brozovic in cambio di un centrocampista passato per la nostra Serie A e tornato in auge per i nerazzurri proprio in queste ore

Brozovic non è più intoccabile per l’Inter, ma soprattutto per Conte. E questo lo si sa ormai da mesi, con il tecnico che era e che sarebbe disposto a perdere il croato pur di avere N’Golo Kante. Il francese alla fine non è arrivato (e difficilmente arriverà a gennaio, dato che il Chelsea non intende mollarlo), anche perché la dirigenza di Viale della Liberazione non è riuscita a piazzare altrove lo stesso ex centrocampista della Dinamo Zagabria. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Brozovic per Paredes: accordo col Psg

Stando alle indiscrezioni di stamane de ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter non è riuscita a disfarsi di Brozovic in estate ma ci è andata comunque vicino. A quanto pare negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva era stato trovato un accordo col Paris Saint-Germain per uno scambio con Leandro Paredes, poi saltato per via della differenza di ingaggio tra i due. L’argentino ex Roma era ben felice di trasferirsi a Milano, un trasferimento che potrebbe essere stato solo rimandato al prossimo gennaio. Prende infatti sempre più consistenza la voce di uno scambio con Eriksen, che ha rotto con Conte e ambiente.

