Calciomercato, svolta Inter: “Cambia agente” | Marotta batte la Juve

Svolta a sorpresa per quanto riguarda il calciomercato Inter. Un obiettivo di Conte e Marotta cambia procuratore!

Grande protagonista della scorsa sessione estiva di calciomercato, l’Inter si candida ad essere tra le società più attive anche tra gennaio e giugno. Il Ds Ausilio e l’Ad Marotta sono già al lavoro su diversi tavoli per rinforzare la rosa a disposizione di mister Conte e cercare di trovare una sistemazione ai giocatori che non rientrano nel progetto. Uno di questo, ovviamente, è Christian Eriksen. Il fantasista danese, quando va in Nazionale, non perde mai occasione per lanciare frecciate al tecnico salentino per lo scarso utilizzo. I nerazzurri sperano di trovare un acquirente già per la sessione invernale, con il gruppo Suning che non è disposto a cederlo in Italia per evitare di doversene pentire.

Calciomercato Inter, De Paul erede di Eriksen: le ultime

In Viale della Liberazione, peraltro, avrebbero già individuato il suo sostituto in Rodrigo De Paul. In merito al futuro del centrocampista argentino, arriva una importante rivelazione dal giornalista sportivo Alfio Musmarra: “So che sta cambiando procuratore e che c’è anche Pastorello (agente molto vicino all’Inter, ndr) tra i papabili – ha detto in diretta a ‘Top Calcio 24′ – Questo non vuol dire che se entrerà nella sua scuderia sarà aritmeticamente un giocatore nerazzurro già da gennaio, anche perché l’Udinese è notoriamente una bottega molto cara. Ma resta il fatto che all’Inter piace molto De Paul“.

Su De Paul resta anche il forte interesse della Juventus. L’Inter potrebbe avere un asso nella manica per aggiudicarsi questo derby d’Italia.

