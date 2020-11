Eriksen: “Le persone sono orgogliose di ciò che siamo riusciti a fare”

Inter, Christian Eriksen ha voluto dare il suo parere sul nuovo corso della Nazionale danese dall’arrivo del nuovo allenatore Hjulmand. Inoltre ha fatto i complimenti al giovane attaccante Jonas Wind autore di un gol contro la nazionale belga

INTER ERIKSEN DICHIIARAZIONI/ Nelle ultime 8 partite disputate la Danimarca ha uno score di cinque vittorie un pareggio e due sconfitte entrambe contro il Belgio. Su quanto fatto dalla Nazionale danese e dal nuovo allenatore Kasper Hjulmand, ha dato il suo parere Christian Eriksen che ha dichiarato ai canali ufficiali della Federcalcio del suo paese: “Abbiamo fatto i risultati che avremmo dovuto fare. Abbiamo giocato bene contro il Belgio, anche se il risultato non è stato così buono. Ci sono molte cose di questa partita e delle altre disputate in questo strano anno che dobbiamo analizzare”. Al termine dell’incontro perso 4-2 contro il Belgio sia il capitano Simon Kjær che il ct Hjulmand hanno voluto fare un discorso alla squadra e in merito a quelle dichiarazioni il calciatore nerazzurro ha spiegato: “Le persone sono orgogliose di ciò che siamo riusciti a fare, ora abbiamo più fame. Sappiamo cosa serve, finora è stato un bel viaggio da quando Hjulmand è subentrato in panchina. Questo è ciò su cui dobbiamo costruire in vista del 2021″. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Il centrocampista della squadra meneghina, ha poi voluto fare dei complimenti al suo compagno l’attaccante Jonas Wind, autore del momentaneo 1-1 nel match contro Lukaku e compagni e ha detto: “Jonas è un giocatore che è entrato facilmente nei meccanismi di gioco. E’ intelligente, sa dove posizionarsi; ha un buon tocco e ottimi movimenti. Deve adattarsi alla Nazionale e noi a lui: ci vuole tempo, ma è sicuramente un buon inizio”.