Lukaku: ”Eriksen un fuoriclasse. Se imparasse l’italiano…”

Romelu Lukaku spende parole importanti per la conferma di Eriksen. Al termine del match tra Belgio e Danimarca, a ‘Kanal 5’ ha rilasciato queste parole: “Ha tutte le qualità per essere un fuoriclasse dell’Inter, voglio aiutarlo. Alcuni giocatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano. Se impara l’italiano, per lui diventerà tutto più facile” ha detto. Dunque, il big dell’Inter si esprime pubblicamente a favore del danese per la sua conferma: basterà per far cambiare idea a Conte?

