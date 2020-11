Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta sull’eredità di Samir Handanovic. Torna alla ribalta il nome dello spagnolo Kepa: i dettagli

Samir Handanovic ha rinnovato con l’Inter fino al giugno 2022, di fatto manca solo l’ufficialità, tuttavia questa in corso potrebbe essere la sua ultima stagione da titolare e quindi da capitano. Il club targato Suning sta infatti vagliando il nome del possibile erede dello slovenno, che il prossimo luglio spegnerà 37 candeline. Marotta e soci ‘guardano’ in Italia, vedi l’interesse per Meret, Musso e Cragno (si parla anche di Silvestri del Verona) ma anche all’estero, a un big straniero. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, erede Handanovic: ‘occasione Kepa

Come vi abbiamo raccontato qui su Interlive.it, il ‘sogno’ ter Stegen è sfumato presto, mentre in queste ore è riemerso un nome già accostato alla ‘Beneamata’ nel recente passato, ovvero quello di Kepa. Lo spagnolo, il portiere più pagato della storia del calcio (pagata clausola da 80 milioni), è incredibilmente ma non troppo ai margini del Chelsea di Lampard. Il manager inglese non lo stima e non ha caso l’estate scorsa ha preteso l’acquisto di Mendy, del quale l’ex Athletic è ora la riserva. I londinesi sono aperti alla sua cessione a un prezzo decisamente inferiore a quanto speso – non escludiamo il possibile prestito oneroso con diritto di riscatto – e lo stesso 26enne di Ondarroa, come riporta ‘todofichajes.com’, disposto a ridursi di 2 milioni il suo elevato ingaggio (8,5 milioni a stagione) pur di cambiare squadra e tornare protagonista.

L’Inter potrebbe così entrare in concorrenza con altri club per il cartellino di quello che, nonostante tutto, rimane uno dei migliori portieri in circolazione. Staremo a vedere.

