Per quanto riguarda l'attacco l'Inter potrebbe ritornare su Moise Kean, baby bomber ex Juventus adesso in prestito al PSG

L'Inter va sempre a caccia di un nuovo attaccante che possa alternarsi con Romelu Lukaku vista la distanza che c'è tra il belga e Pinamonti. A gennaio infatti il giovane italiano potrebbe anche lasciare con Marotta e soci chiamati a rimpiazzarlo con un nuovo centravanti che possa dare a Conte risultati già nell'immediato. A giugno invece l'Inter potrebbe ragionare su profili più giovani con tanto di eventuale ritorno di fiamma per l'ex juventino Moise Kean.

Calciomercato Inter, Kean per giugno: affare con Raiola

In ottica giugno dunque è possibile un ritorno in auge di Moise Kean, attualmente in prestito secco al PSG. L’agente Mino Raiola ne avrebbe riparlato con Marotta nei recenti colloqui per de Vrij e Pinamonti.

Proprio il giovane attaccante nerazzurro classe 1999 farà le valigie a gennaio o al limite il prossimo giugno. Kean invece resta un’idea come punta alternativa visto il grande potenziale del ragazzo. La dirigenza interista può provarci con un prestito oneroso più diritto di riscatto sui 25 milioni. Ci sarebbe però da battere la concorrenza della Juventus.

