Da Ranocchia a Barella e Belotti, ecco le formazioni ufficiali della sfida Inter-Torino valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Torino. Conte conferma le indiscrezioni della vigilia facendo turnover in vista del big match di Champions col Real. Fuori de Vrij, difesa tutta italiana. Gagliardini a centrocampo insieme a Vidal, Barella e non Eriksen – escluso dai titolari per la terza volta consecutiva – alle spalle di Lukaku e Alexis Sanchez. Turno di riposo, quindi, per Lautaro Martinez. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI. A sorpresa, ma non troppo, il Torino di Giampaolo (positivo al Covid, squadra affidata al vice Conti) si schiera pressoché a specchio: 3-5-2, con Verdi a supporto dell’unico di fatto attaccante Andrea Belotti. La gara verrà diretta da La Penna della sezione di Roma 1.

Formazioni Ufficiali Inter-Torino

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Vidal, Young; Barella; Lukaku, Lautaro. All.: Conte.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Nkoulou; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ansaldi; Verdi, Belotti. All.: Giampaolo (Conti in panchina).

ARBITRO: La Penna di Roma 1

DOVE VEDERLA

Inter-Torino sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN a partire delle ore 15.

