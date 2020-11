Calciomercato Inter: una big pronta a spendere per un giocatore ormai sbocciato in nerazzurro e in Nazionale. Ecco i dettagli

Se c’è un fattore su cui l’Inter di Antonio Conte si è basata profondamente, è senz’altro la crescita di giovani talenti. Di questi, alcuni sono riusciti addirittura a entrare stabilmente nell’11 titolare dimostrando tutte le loro qualità. Alessandro Bastoni, ad esempio, acquistato dall’Atalanta per ben 31 milioni di euro nel 2019, ha ripagato eccome la fiducia che la ‘Beneamata’ ha riposto in lui arrivando a debuttare (convincendo tutti, Mancini in primis) anche nella Nazionale italiana: le insidiose sirene del mercato, però, non sono affatto mancate e non mancano tutt’ora…

Calciomercato Inter: Guardiola fa sul serio (e pure Conte)

Come detto, la crescita di Alessandro Bastoni è ormai evidente. Anche sul mercato. La scorsa estate, infatti, come scritto dal ‘Corriere dello Sport’, il Manchester City era disposto a spendere ben 50 milioni di euro per il difensore italiano classe 1999. Non da escludere che i ‘Citizens’ ci riprovino in futuro. Tuttavia, però, molto probabilmente troverebbero l’ennesimo muro da parte dei nerazzurri che, dall’altra parte, lo considerano incedibile tanto che sono pronti a blindarlo con un nuovo contratto. Guardiola fa sul serio, ma anche Conte e soci.

