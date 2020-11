Bordon: ”Donnarumma l’ideale per il post Handanovic”

A ‘SportPaper’, Ivano Bordon ha fatto il nome di Donnarumma come profilo ideale per il post Handanovic: ”L’Inter deve puntare su un profilo importante fin da subito. E’ vero che ha Radu, che è un buon portiere, ma non ha l’esperienza necessaria per giocare con l’Inter da titolare. Donnarumma sarebbe perfetto, magari a zero. Sarebbe un vero colpaccio” ha detto.

