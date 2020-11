Calciomercato Inter, Marotta chiude il primo acquisto di gennaio

Primo acquisto di gennaio in ottica calciomercato Inter. Dalla Spagna: Marotta accontenta Conte, affare chiuso.

Mancano sei settimane all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato. Ma già da tempo i direttori sportivi sono al lavoro per mettere a segno i colpi di gennaio per rinforzare le rose. Non fa eccezione l’Inter che, nonostante una campagna acquisti estiva importante, è rimasta scoperta in alcuni ruoli. Primo fra tutti quello del centravanti che possa agire da vice Lukaku. Ritornato dal Genoa, il giovane Pinamonti non è riuscito a conquistare Conte, che lo ha impiegato soltanto in casi estremi. Ma l’amministratore delegato Beppe Marotta avrebbe trovato la soluzione. Stando a quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, infatti, i nerazzurri avrebbero chiuso l’acquisto di Arkadiusz Milik per una cifra intorno ai 14 milioni di euro. In scadenza di contratto a giugno, il Napoli non vuole perderlo a costo zero e, soprattutto, vuole evitare che si accasi alla Juventus. Concretamente, peraltro, l’Inter non dovrebbe sborsare nulla visto che i partenopei in estate dovranno riscattare Politano per 19 milioni.

