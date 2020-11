Calciomercato, scambio Inter-Juve per Eriksen | Marotta ha deciso

Futuro alla Juventus per Christian Eriksen? I bianconeri ci provano ma Marotta ha le idee decisamente chiare

“Non dobbiamo trattenere un giocatore nel momento in cui chiede di essere trasferito. Dovremo fare delle giuste valutazioni, adesso è a disposizione di Conte, che lo sta utilizzando nel rispetto del calciatore e del club. Per ora non sono arrivate richieste da parte di Eriksen, ma al momento opportuno cercheremo di trovare le combinazioni giuste”. Così prima del calcio d’inizio di Inter-Torino di domenica pomeriggio Beppe Marotta ha di fatto ‘scaricato’ Christian Eriksen, rimasto ancora una volta ai margini e sempre più lontano dal fulcro del progetto dell’Inter. Parole quelle del dirigente nerazzurro che sembrano fare da preludio ad un addio a gennaio. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, affare Eriksen-Bernardeschi: la risposta dei nerazzurri

Per il momento però l’Inter ragiona solamente su una cessione del calciatore all’estero con il PSG in pole con cui in ballo ci sarebbe ancora uno scambio con Paredes, ma attenzione anche a Bayern, Borussia e club inglesi.

Ci avrebbe provato pure la Juventus proponendo uno scambio alla pari, sui 25 milioni, con Bernardeschi. Secco il ‘no’ di Marotta ai bianconeri sia per una ovvia questioni di rivalità e che per evitare rischi di una possibile esplosione di Eriksen proprio in Serie A.

