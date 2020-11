Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul difensore serbo della Fiorentina Nikola Milenkovic da tempo nel mirino dei nerazzurri

Non solo aggiungere, ma anche sostituire. Soprattutto nel calcio post Covid-19, non è facile trattenere grandi giocatori. L’Inter, ad esempio, ci ha pensato più volte all’eventualità di lasciare andare alcuni dei propri pupilli. Uno di questi è Milan Skriniar. Il talentuoso difensore centrale, sotto la guida di Antonio Conte, finora non ha trovato molto spazio. Il primo indicato dai nerazzurri per sostituire il difensore slovacco, però, potrebbe ben presto intraprendere una strada diversa: parliamo di Nikola Milenkovic, seguito anche dal Milan.

Calciomercato Inter: niente Milano (e Italia) per Milenkovic

Secondo ‘Donbalon’, il Barcellona sarebbe su Milenkovic in vista di gennaio. Il motivo? Si prospetta, per Gerard Pique, un vero e proprio calvario (6 mesi) dopo l’infortunio avvenuto nel match contro l’Atletico Madrid perso dagli uomini di Koeman per 1-0. Secondo il portale spagnolo, il giocatore serbo classe 1997 della Fiorentina potrebbe lasciare la Serie A già a gennaio per dirigersi in Spagna. Il suo valore si aggira attorno ai 30 milioni. Un prezzo davvero alto, soprattutto considerando i problemi finanziari dei catalani che, però, potrebbero pensare anche ad un prestito di sei mesi per il giocatore viola o, perché no, ad uno scambio. Ad ogni modo, comunque, sia Milan che Inter rimarrebbero beffate tra pochi mesi.

