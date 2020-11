L’Inter osserva con molta attenzione il mercato dei calciatori in scadenza. Tra questi c’è Bernat che potrebbe però rinnovare

L’Inter sta valutando la possibilità di rinforzare la propria fascia sinistra di centrocampo scandagliando anche il mercato delle occasioni. Young infatti non convince del tutto e da tempo Marotta e soci sono al lavoro per potenziare la corsia mancina dopo aver puntellato il versante opposto col giovane Hakimi. Per farlo la dirigenza di Suning, oltre al solito Emerson Palmieri, pare intenzionata a monitorare il mercato dei calciatori a scadenza di contratto, tra cui spicca lo spagnolo del Paris Saint Germain, Juan Bernat. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, si complica Bernat: vicino al rinnovo

Lo spagnolo classe 1993 sarebbe dunque un’opzione meno costosa rispetto alle altre passate al vaglio e porterebbe in dote anche la giusta dose di esperienza internazionale pur rimanendo tranquillamente sotto i 30 anni. Un profilo giusto che però potrebbe improvvisamente complicarsi.

Stando infatti alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia il terzino iberico rinnoverà il suo contratto in scadenza col PSG. Le parti sarebbero difatti molto vicine per trovare un nuovo accordo che toglierebbe di conseguenza Bernat dall’elenco dei possibili partenti low cost.

