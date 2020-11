Champions, nerazzurri favoriti con il Real Madrid che hanno contro anche una statistica

Inter, in vista delle sfide di domani sera valide per il quarto turno dei gironi della Champions League, l’Inter è leggermente favorita contro il Real Madrid, mentre compito improbo ad Anfield per l’Atalanta contro il Liverpool con gli inglesi chiaramente favoriti

INTER CHAMPIONS QUOTE BOOKMAKER/ Domani sera, l’Inter ha la prima di tre finali per riuscire a qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League. Allo stadio Meazza arriverà un Real Madrid privo di Sergio Ramos e Karim Benzema, ma nonostante le defezioni è una squadra che ha sempre, storicamente, messo in grande ambasce i nerazzurri, se si esclude la bellissima vittoria del 1964 contro gli spagnoli nella finale del Prater di Vienna. Secondo i bookmaker la formazione di Antonio Conte, anche forse per la statistica che vede la squadra di Zinedine Zidane, sconfitta per ben sette volte su otto quando le era venuto a mancare il suo difensore e capitano nella massima competizione europea, è abbastanza favorita visto che la vittoria della squadra milanese è data 2,08, contro il 3,25 di quella spagnola, mentre il pareggio è a 3,75. Discorso diverso per l’altra sfida del girone, quella tra i tedeschi del Borussia M’Gladbach, primi nel gruppo B, che affrontano in casa lo Shakhtar Donetsk già battuto con punteggio tennistico per 6-0 all’andata. La vittoria della squadra di casa, ha comunque una quota discreta: 1,53. Per quanto riguarda l’altra compagine italiana impegnata domani sera, l’Atalanta di Giampiero Gasperini, sfida proibitiva ad Anfield contro il Liverpool che già all’andata aveva fatto valere la legge del più forte con un netto 5-0. La vittoria per la formazione inglese è data 1,66, mentre sia il pareggio che il successo dei bergamaschi è quotato 4,50.

