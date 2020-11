Conte: per la sfida con il Real Madrid anche Sensi è tra i convocati

Inter, per la sfida con il Real Madrid il centrocampista Stefano Sensi dovrebbe essere inserito, come con il Torino, per la sfida contro il Real Madrid. Ipotizzare un suo impiego durante la partita è difficile ma il suo ritorno in gruppo è già importante

INTER SENSI AGGIORNAMENTO/ Bella notizia finalmente per l’Inter, Conte e i tifosi nerazzurri. Il centrocampista Stefano Sensi, dopo aver svolto i primi allenamenti con tutto il gruppo e dopo essere stato convocato per la sfida con il Torino, anche se difficilmente sarebbe stato rischiato con i granata, verrà sicuramente inserito nella lista dei disponibili per la sfida di Champions League contro il Real Madrid. Secondo Sky Sport, il tecnico inserirà nuovamente il giocatore nell’elenco dei convocati per l’incontro con la squadra spagnola. Probabilmente un suo ingresso durante la partita non è ipotizzabile, ma potrebbe forse essere disponibile per giocare sabato sera, in caso di necessità, qualche minuto contro il Sassuolo sua ex squadra.

In ogni caso si spera che da qui fino alla fine della stagione, il centrocampista abbia finito di pagare dazio agli infortuni, che gli stanno impedendo di dimostrare appieno il suo valore con continuità, per aiutare la causa nerazzurra.