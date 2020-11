Handanovic: “Nel calcio gli episodi fanno la differenza e a volte ci siamo complicati la vita da soli”

Inter, il capitano Samir Handanovic ha voluto dare il suo parere su questo inizio di stagione e su alcune situazioni che hanno determinato la posizione in classifica sia in campionato che soprattutto in Champions League

INTER HANDANOVIC INTERVISTA/ Il capitano dell’Inter Samir Handanovic è stato intervistato da Sky Sport per avere un parere sulla sfida di domani sera alle 21 allo stadio Giuseppe Meazza contro il Real Madrid e valida per il quarto turno del girone B di Champions League. Queste le sue parole: “Per passare il turno ci servono 7 punti, mancano tre partite ed è tutto in gioco“. Poi ha aggiunto: “L’importanza della partita di domani è fondamentale. In queste partite serve tutto, che ognuno cresca di livello. Nella gara di andata abbiamo giocato bene, ma purtroppo nel calcio gli episodi fanno la differenza e a volte ci siamo complicati la vita da soli: bisogna essere più bravi in questo.

Non credo sia smarrita la possibilità, penso che dobbiamo capire che quando le squadre giocano contro l’Inter danno qualcosa in più e a volte la nostra cattiveria agonistica non è stata al livello delle altre squadre: quando non è così, gli altri ti possono mettere in difficoltà. E in questo inizio di campionato è successo già tre o quattro volte”.