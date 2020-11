Calciomercato Inter, addio Sensi | Scambio in Serie A

A gennaio Arkadiusz Milik potrebbe tornare nel mirino della dirigenza dell’Inter, a caccia di un nuovo centravanti. Idea di scambio

Antonio Conte vorrebbe avere in rosa un nuovo centravanti che possa rimpiazzare di tanto in tanto Lukaku per dare fiato al gigante belga, che anche contro il Torino ha dovuto sfoderare una grande prestazione per portare l’Inter alla vittoria. Il numero 9 è infatti fondamentale nel gioco del tecnico salentino che però in rosa non ha altri calciatori con caratteristiche simili. In quest’ottica a gennaio potrebbe riprendere quota l’idea Arkadiusz Milik, a scadenza di contratto a giugno 2020 e da tempo in rotta col Napoli di De Laurentiis. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, nuova idea per Milik: scambio col Napoli

Milik potrebbe rappresentare la pista giusta per qualità ed età del calciatore che sarebbe ben più di un semplice rincalzo di Lukaku. Per provare ad arrivare al polacco, nel mirino di Juventus e Milan, Marotta e soci avrebbero in mente una nuova idea. Si potrebbe lavorare ad un tentativo di scambio con Stefano Sensi, seppur attuando formule ben distinte.

Milik a titolo definitivo per 7 milioni, con il centrocampista nerazzurro al Napoli in prestito oneroso – con stessa cifra – più diritto che diventerebbe obbligo di riscatto al raggiungimento di un determinato numero di presenze intorno ai 23 milioni di euro. Sensi piace molto a Gattuso e l’Inter sarebbe pronta a lasciarlo andare visti i tanti problemi fisici.

