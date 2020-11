Lite furiosa e ora Luis Alberto può lasciare la Lazio. Ipotesi Inter stando alle ultime di calciomercato. Ecco come stanno le cose

Il calciomercato è veramente imprevedibile e talvolta può capitare che pure i migliori giocatori finiscano per essere ceduti. L’Inter, con Marotta e soci, cerca sempre di rinforzare la rosa dei nerazzurri che puntano, soprattutto da quando la società milanese è gestita da Suning, a tornare a vincere al più presto. E’ notizia di pochi giorni fa che Luis Alberto potrebbe lasciare la Lazio.

Calciomercato Inter, Luis Alberto offerto anche a Marotta

La Lazio sarebbe pronta a cedere Luis Alberto. Lotito non ha gradito lo sfogo sui social del giocatore biancoceleste riguardo al nuovo aereo dedicato alla squadra romana con allusione, polemica, al ritardo dei pagamenti degli stipendi. Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, le parole del giocatore spagnolo avrebbero portato anche ad una discussione in società. Tare e Lotito, a differenza di Peruzzi, avrebbero deciso di cedere il talento iberico. L’agente Alvaro Torres, di conseguenza, oltre a Juventus ed Everton potrebbe offrire anche all’Inter il giocatore che però al momento non stuzzica troppo i nerazzurri, Conte in primis.

