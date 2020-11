Calciomercato Inter, Real Madrid shock | Pronti 95 milioni

Al netto dell’assenza per infortunio la stagione di Romelu Lukaku è stata fin qui sontuosa. Il Real Madrid sarebbe pronto a fare follie

Questa sera Inter e Real Madrid si ritrovano di nuovo faccia a faccia in Champions League. I destini di ‘blancos’ e nerazzurri potrebbero però intrecciarsi anche al di fuori del terreno di gioco dove la squadra di Florentino Perez è alla ricerca di un nuovo centravanti che possa nel prossimo futuro andare a raccogliere la pesante eredità di Karim Benzema. Il francese non è più giovanissimo e i vari Jovic e Mariano Diaz, chiamati a raccoglierne lo scettro nelle ultime campagne acquisti, hanno fin qui miseramente fallito. In quest’ottica il Real potrebbe guardare proprio in casa Inter. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lukaku nel mirino del Real Madrid: offerta monstre

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ l’osservato speciale di Perez questa sera sarebbe Romelu Lukaku, bomber dell’Inter che il presidente vorrebbe alla corte dei ‘blancos’. Con la cessione di Luka Jovic e di qualche altro esubero il Madrid può arrivare a offrire 95 milioni più bonus per il bomber belga.

L’Inter dal canto suo può pensarci vista la cifra enorme e i problemi di bilancio. Stesso discorso per Lukaku visto che il Real gli raddoppierebbe lo stipendio. In caso di partenza di Conte a giugno, ‘Big Rom’ avrebbe inoltre una motivazione in più per lasciare qualora arrivasse davvero una proposta shock.

