Zanetti: “Ancora non ci credo. La morte di Maradona una tristezza per tutti”

Le parole del vice-presidente dell’Inter Javier Zanetti su Diego Armando Maradona, morto oggi pomeriggio all’età di 60 anni

“Una tristezza per tutti quelli che amano questo sport”. Così Javier Zanetti sulla morte di Diego Armando Maradona. “Ci ha reso felici – ha aggiunto il vice-presidente nerazzurro a ‘Sky Sport’ prima di Inter-Real Madrid – Diego dribblava anche nella vita le sue difficoltà e poi restava in piedi. Ancora non ci credo, grazie a lui nell’86 ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita. Penso che in ogni campetto di calcio Maradona vivrà sempre, vivrà la sua essenza”, ha concluso Zanetti.

LEGGI ANCHE >>> Champions, Inter-Real Madrid | Le formazioni Ufficiali