Champions, Inter-Real Madrid | Le formazioni Ufficiali

Sono ufficiali le formazioni di Inter-Real Madrid. Antonio Conte rilancia, come previsto, Skriniar e de Vrij in difesa, con Bastoni confermato a completare il terzetto. Sulla linea mediana gli stessi cinque di domenica, Hakimi e Young sugli esterni, Barella-Gagliardini-Vidal in mezzo. Davanti torna Lautaro in coppia con Lukaku. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Zidane sorprende invece con alcune scelte. Out Casemiro, che probabilmente non ha recuperato del tutto dall’infortunio, dentro Odegaard. Nel tridente offensivo non Asensio ma Vazque. Il big match di Champions verrà diretto da Taylor.

Formazioni Ufficiali Inter-Real Madrid

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal; Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Kroos, Odegaard; Vazquez, Mariano Diaz, Hazard. All.: Zidane

Arbitro: Taylor (ING)

