Pochi minuti ed ennesima bocciatura per Eriksen sempre più vicino all’addio all’Inter a gennaio. Dalla Spagna rilanciano forte il PSG

Anche ieri sera nella sfida persa in Champions contro il Real Madrid non c’è stato spazio per Christian Eriksen, impiegato solamente per i minuti finali di una gara ormai già ampiamente compromessa. Si tratta dell’ennesima bocciatura da parte di Antonio Conte nei confronti del centrocampista danese, in campo 4 minuti più recupero, che dopo le parole di Marotta pre-Torino sembra ormai sempre più prossimo all’addio all’Inter dopo appena un anno. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Eriksen bocciato ancora: affare col PSG

Eriksen è praticamente già sul mercato con l’Inter pronta a prendere in considerazione proposte per il centrocampista danese che sarebbe di nuovo nel mirino del Paris Saint Germain. Secondo quanto rimbalza dalla Spagna proprio con i parigini potrebbe essere conclusa un nuovo affare in ‘stile Icardi‘.

Nel caso sarebbe pronto un trasferimento fino a fine stagione e pagamento dell’intero stipendio, 7,5 milioni di euro, con un’opzione di acquisto vicina ai 20 milioni di euro che accontenterebbe le richieste economiche dell’Inter che dal canto suo vuole provare a recuperare l’investimento fatto a gennaio 2020.

