Le dichiarazioni del tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi alla vigilia della sfida con l’Inter valevole per la nona giornata del campionato di Serie A

“Al di là del momento, l’Inter è una delle squadre più forti d’Italia”. Così Roberto De Zerbi alla vigilia del match coi nerazzurri del ‘Mapei Stadium’ valevole per la nona giornata di Serie A. “Noi invece rimaniamo un gruppo che sta cercando di fare qualcosa di più di quello che era nelle aspettative, ma non ci deve spostare nulla nel coraggio di fare risultato – ha aggiunto il tecnico dei neroverdi, a sorpresa ma con merito secondi in campionato con 18 punti e imbattuti – Non andremo all’arrembaggio, però non saremo troppo attendisti o attenti al risultato. Spero insomma che saremo i soliti, coraggiosi e vogliosi di fare la partita”. Il Sassuolo che si troverà di fronte l’Inter di Conte sarà un po’ rimaneggiato. In conferenza, infatti, De Zerbi ha annunciato le pesanti assenze di bomber Caputo, out già col Verona e autore fin qui di 5 gol, di Defrel, Haraslin, Ricci e Romagna.

