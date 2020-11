Le parole dell’Ad nerazzurro Beppe Marotta prima della sfida Sassuolo-Inter valevole per la nona giornata del campionato di Serie A

Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ prima di Sassuolo-Inter: “Se questa partita può essere la gara della svolta? Si gioca sempre per vincere – ha risposto l’Ad nerazzurro – ora siamo in un momento di difficoltà che va superato con la convinzione dei propri mezzi, facendo squadra dentro e fuori dal campo. Non voglio accampare alibi, però devo dire che questa stagione è difficile e anomala per gli impegni ravvicinati, tant’è che il cammino in campionato è diverso da quello in Europa. Sicuramente le prestazioni devono essere più convincenti, ma questo è un’opera che sta facendo molto bene Antonio Conte. La partita col Real? Al 30′ eravamo sotto per un rigore e in dieci, è evidente che sono stati due episodi che ha lasciato il segno sul resto della partita, questo però non lo dico per cercare delle scuse. Possiamo e dobbiamo fare meglio, specialmente a livello difensivo dove ci sono stati diversi errori di concentrazione. La statistica è impietosa“.

Calciomercato Inter, Marotta: “Eriksen non funzionale, a gennaio potrebbe chiedere cessione”

Marotta ha poi parlato di Eriksen, confermando di fatto che a gennaio andrà via: “Se il danese può servire a prendere un giocatore più funzionale? Capita nell’antologia del calcio che magari ci siano dei calciatori non funzionali a un certo gioco. A gennaio scorso abbiamo colto una grande opportunità di calciomercato, poi l’allenatore ha il diritto di mettere in campo i giocatori che gli danno più garanzie. Se dovesse continuare ad avere poco spazio, a gennaio Eriksen potrebbe chiedere di andar via. Nel caso ci separeremmo senza polemica, perché nel calcio ci sta. Da parte nostra cercheremo di migliorare sfruttando le opportunità”, ha concluso Marotta. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

