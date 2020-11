Sassuolo-Inter 0-3, Gagliardini: “Spero di segnare più spesso, ma penso solo a rendermi utile”

Sassuolo-Inter 0-3, il centrocampista Roberto Gagliardini oltre ad aver disputato un’ottima partita è stato autore anche del terzo gol che ha chiuso definitivamente l’incontro con la squadra emiliana

SASSUOLO-INTER 0-3 GAGLIARDINI INTERVISTA/ L’Inter vince 3-0 al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, nella sfida valida per la nona giornata del campionato italiano di serie A e il centrocampista Roberto Gagliardini non solo è autore di una prestazione più che buona, ma segna anche il terzo gol nerazzurro inserendosi al limite dell’area e infilando con un bel diagonale Consigli. Al termine dell’incontro è stato intervistato da InterTv e ha dichiarato: “Spero di segnare più spesso allora. Sono contento di aiutare la squadra, anche se non mi concentro troppo su queste statistiche ma penso solo a rendermi utile. L’importante è che la squadra vinca, indipendentemente dai marcatori“. Per tutte le altre news sull’Inter CLICCA QUI.

Il giocatore ha poi voluto dare un suo parere sull’incontro appena terminato e ha aggiunto: “Oggi è stata una partita ben interpretata da parte di tutti, siamo entrati con l’atteggiamento giusto, l’abbiamo sbloccata subito e siamo rimasti compatti portando a casa una vittoria fondamentale, meritata”.