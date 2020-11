Calciomercato Inter, Marotta rischia la ‘beffa’ | Ipotesi clamoroso ritorno

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul dopo Conte con Massimiliano Allegri sempre in pole. Ma sul tecnico livornese aleggia l’ombra bianconera

Beppe Marotta ha scelto da tempo Massimiliano Allegri per sostituire Antonio Conte, col quale il rapporto si è definitivamente rotto, sulla panchina nerazzurra al termine della scorsa e di questa stagione. Ci sarebbe già un accordo di massima tra l’Amministratore delegato nerazzurro e il tecnico livornese sulla base di un contratto da 7-8 milioni di euro a stagione staff escluso. Per tutte le altre news di calciomercato sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, accordo con Allegri: ma spunta la Juventus

Allegri è corteggiato da alcuni club stranieri, Paris Saint-Germain su tutti, ma la sua volontà è quella di restare in Italia. Allora strada spianata per l’Inter? Non è detto, perché stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna sul livornese aleggia l’ombra bianconera. Già, parliamo proprio della Juventus non soddisfatta di Andrea Pirlo e che nei prossimi mesi potrebbe cominciare a scandagliare il mercato a caccia di un altro tecnico. Il presidente juventino Andrea Agnelli è rimasto in eccellenti rapporti con Allegri, per cui non viene escluso un clamoroso suo ritorno a Torino (dove ha vinto cinque scudetti di seguito), con conseguente ‘beffa’ per Marotta, il quale in tal caso sarebbe costretto a virare su un altro profilo.

