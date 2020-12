Calciomercato Inter, rinforzo per Conte | L’ostacolo è la Juventus

L’Inter ha intenzione di accontentare Conte acquistando a gennaio un nuovo centravanti. Ma i nerazzurri sono chiamati a superare l’ostacolo Juventus

L’Inter è attesa protagonista del calciomercato di gennaio ormai alle porte. Nei piani del club nerazzurro c’è l’acquisto di un altro bomber, in sostanza la volontà di esaudire la vecchia ma sempre attuale richiesta di Conte: un vice Lukaku. Il nome in pole quello di Olivier Giroud, in scadenza a giugno con il Chelsea. Marotta potrebbe portarlo a Milano come Young un anno fa, ovvero dietro il pagamento di un piccolo indennizzo e facendo firmare al francese un contratto di sei mesi con opzione per la stagione successiva.

Calciomercato Inter, Giroud o Milik: Juventus ostacolo numero uno

L’alternativa al classe ’86 di Chambery sembra essere Arkadiusz Milik, messo fuori rosa dal Napoli e sempre in scadenza di contratto proprio come il bomber dei ‘Blues’. L’ostacolo che si frappone a entrambi è soprattutto uno, la Juventus. Le ultime indiscrezioni di mercato danno infatti i bianconeri del tutto propensi a regalare ad Andrea Pirlo un altro attaccante, con Giroud tornato nome forte e ‘finanziabile’ con l’addio di Sami Khedira. Con il polacco, e questa è cosa nota, c’è un’intesa da tempo – pare rinnovata in ottica prossima stagione – che magari lo stesso calciatore vorrebbe rispettare. In tal caso il suo no ai nerazzurri, come alle altre destinazioni, sarebbe pressoché scontato. Staremo a vedere.

