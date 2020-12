Champions, Borussia M’Gladbach-Inter | Le probabili formazioni

Da Brozovic a Thuram, ecco le probabili formazioni della sfida Borussia M’Gladbach-Inter valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions

Conte intenzionato a operare solo tre cambi nella formazione che stasera sfiderà il Borussia Moenchengladbach nel match di Champions che la sua Inter sarà obbligata a vincere per tenere vive le residuissime speranze di qualificazione agli ottavi di finale. Rispetto all’undici di partenza contro il Sassuolo, il tecnico nerazzurro rilancerà Lukaku al fianco di Lautaro Martinez, Ashley Young sulla corsia mancina al posto di Perisic e Brozovic (negativo al tampone) in mediana, con Barella spostato al suo ruolo naturale di mezz’ala destra. Gagliardini interno mancino, nella posizione che avrebbe dovuto occupare Vidal se non squalificato. A meno di sorprese, invece, confermati Darmian a destra a svantaggio di Hakimi e il terzetto difensivo Skriniar-de Vrij-Bastoni. Sponda tedesca, Rose col consueto 4-2-3-1: Stindl e non Embolo alle spalle dell’unica punta Plea, solo panchina per Lazaro il cui cartellino appartiene ancora ai nerazzurri. Arbitrerà l’olandese Makkelie, che lo scorso agosto diresse la finale di Europa League col Siviglia persa 3-2 da Handanovic e compagni.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Istanbul a Moenchengladbach: la Champions (fin qui amara) di Conte

Probabili formazioni Borussia M’Gladbach-Inter

Borussia M’Gladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt; Kramer, Neuhaus; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea. All.: Rose

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro. All.: Conte

Arbitro: Makkelie (Ola)

