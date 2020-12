Calciomercato Inter, clamoroso dalla Spagna | Allegri subito

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Massimiliano Allegri, come noto scelto da Marotta per sostituire Antonio Conte. Ma sull’ex Juve incombe un top club europeo

Allegri all’Inter, uno scenario molto probabile al termine della stagione. Stando a indiscrezioni provenienti dalla Spagna, invece, il matrimonio tra il tecnico livornese e il club targato Suning rischia di non celebrarsi per ‘colpa’ di un top club europeo. Il Paris Saint-Germain? No, il Real Madrid presente nello stesso girone di Champions di Lukaku e compagni e che ieri, con la sconfitta in casa dello Shakhtar Donetsk, ha rimesso in discussione la qualificazione agli ottavi. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Allegri al Real subito. Ecco gli ‘ostacoli’

Stando alle notizie che provengono dalla penisola iberica, il presidente Florentino Perez sta prendendo in forte considerazione l’esonero immediato di Zidane, con l’intento di dare subito una scossa alla squadra in vista della decisiva gara contro il Borussia Moenchengladbach. In lizza per la successione del francese c’è appunto Massimiliano Allegri, già obiettivo concreto del numero uno delle ‘Merengues’ un paio d’anni fa. L’ex Juventus, però, non è il solo candidato al post ‘Zizou’. Il portale spagnolo fa infatti pure i nomi di Mauricio Pochettino, anche lui ancora a spasso, e dell’ex ‘gloria’ del Madrid, Raul Gonzalez Blanco, attuale tecnico del ‘Castilla’, di fatto la seconda squadra del Real.

