Calciomercato Inter, Nainggolan per il bomber | Scambio e Juve ko

Operazione attacco per l’Inter che a gennaio spera di riuscire a regalare a Conte una nuova punta. Milik nel mirino con lo scambio

La dirigenza dell’Inter è già proiettata al mercato di gennaio con un occhio fisso in particolar modo sul reparto d’attacco dove il giovane Pinamonti non è parso ancora pronto per essere il vice Lukaku. In questo avvio di stagione anche senza il belga Conte ha preferito altre soluzioni e vorrebbe un nuovo centravanti di scorta da impiegare in caso di bisogno. In questo senso sono due le piste principali sulle quali potrebbe proiettarsi la società di Suning alla riapertura del mercato invernale. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Milik nel mirino: scambio con Nainggolan

L’Inter vuole quindi regalare una nuova punta a Conte nel mercato di gennaio. Tra i profili spesso accostati ai nerazzurri c’è il francese Olivier Giroud, ma qualora non dovesse andare in porto Marotta può davvero gettarsi a capofitto su Arkadiusz Milik cercando di battere la concorrenza della Juventus ma anche dei club esteri.

Ottimi i rapporti col Napoli, che chiede una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni, decisamente troppo alta per un giocatore in scadenza contrattuale e da tempo fuori rosa. Vista la situazione i nerazzurri potrebbero quindi provare a percorrere la strada dello scambio con le quotazioni di Vecino in calo ed in aumento quelle di Radja Nainggolan. Il belga è molto stimato da Gattuso e nel caso sarebbe un affare alla pari da 9/12 milioni.

