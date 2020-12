Calciomercato Inter: avviata asta per il giocatore nerazzurro che potrebbe lasciare presto Milano. I dettagli sono clamorosi

Il calciomercato spesso e volentieri è imprevedibile. Può capitare, infatti, che giocatori pieni di talento possano partire per cifre esorbitanti e che, attorno a loro, abbia inizio un’asta fra top club. L’Inter, che negli ultimi anni ha acquistato e cresciuto veri e propri gioielli, rischia di perdere i propri pupilli nelle prossime finestre di mercato, come nel caso di Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, asta per Lautaro Martinez: ‘colpa’ di Mendes

Secondo il ‘Mundo Deportivo’, Lautaro Martinez, che non ha ancora rinnovato il contratto con l’Inter la cui scadenza è fissata per il 30 giugno 2023, sarebbe protagonista di una vera e propria asta di mercato con Barcellona (che era in pole), Real Madrid e Manchester City pronte ad accaparrarselo nel giugno del 2021. La novità qual è? Jorge Mendes protagonista della clamorosa trattativa. Beto Yaque e Rolando Zarate, agenti del numero 10 nerazzurro, hanno delegato proprio Mendes che verrà pagato cospicuamente. Il prezzo del sudamericano salirà così inevitabilmente alle stelle, anche perché l’agente portoghese è uno specialista delle aste di mercato. In più, tutto ciò che il Barcellona aveva offerto agli agenti, stipendio incluso, è come se non fosse mai esistito.

