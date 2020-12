Il tecnico dell’Arsenal Arteta vuole fantasia e pensa a Christian Eriksen. Ma c’è un problema

Inter, il tecnico dell’Asenal Arteta sta pensando anche lui ad Eriksen per avere più fantasia nel centrocampo della sua squadra. Il problema è far accettare sia ai tifosi dei ‘Gunners’ che soprattutto ad Eriksen di giocare con la squadra rivale del Tottenham

INTER ERIKSEN AGGIORNAMENTO/ Iniziano sotto traccia le prime manovre in vista del mercato di gennaio e il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta, ha le idee abbastanza chiare su un suo desiderio per rinforzare la sua squadra. Secondo quanto ha dichiarato l’emittente radiofonica britannica TalkSPORT, il club inglese vorrebbe avere un po’ più di fantasia nel suo centrocampo e il calciatore che nella squadra meneghina non riesce a trovare spazio, Christian Eriksen, sarebbe il profilo perfetto per colmare questa lacuna. E’ stato proprio l’allenatore spagnolo, ad indicare il calciatore danese come un ottimo rinforzo per migliorare la sua formazione. Per tutte le altre news di calciomercato sui nerazzurri CLICCA QUI.

Il problema è la rivalità tra il Tottenham e l’Arsenal e vista la lunga militanza di Christian Eriksen negli ‘Spurs’, c’è da vedere se riuscirebbe ad accettare di giocare per il ‘nemico’ e se i tifosi dei ‘Gunners’ accetteranno di vedere il calciatore nerazzurro indossare la loro maglia.