Messi al Psg, l’Inter trema: Neymar lo chiama a Parigi

L’Inter trema: il Psg sembra far sul serio per avere Messi. Lo dichiara Neymar a ESPN: ”L’anno prossimo voglio giocare con Messi. Può venire a Parigi, con lui saremmo fortissimi e vinceremmo tutto” ha detto. Il brasiliano vorrebbe convincerlo a trasferirsi in Francia per puntare dritto alla Champions, sogno dichiarato della proprietà. Gli fa eco anche Paredes: “Tutti speriamo che possa venire, lo accoglieremmo a braccia aperte” ha detto.

