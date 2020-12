Calciomercato Inter, contatti per Giroud | Apertura e chiusura da Londra

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Olivier Giroud, il prescelto da Conte per il ruolo di vice Lukaku. Le ultime dall’Inghilterra

Ormai non sembrano essere più dubbi, Antonio Conte ha scelto nuovamente Giroud per il ruolo di vice Lukaku. ‘Tuttosport’ parla di contatti già avviati con il Chelsea per il cartellino del bomber francese, in scadenza nel giugno 2021. Al ‘Sun’, proprio il bomber francese ha aperto all’addio ai ‘Blues’ ma al contempo dichiarato di essere disposto a restare in quel di Londra se Lampard gli concedesse maggiore spazio. “Sono pronto a lottare per un posto fino in fondo, però ho bisogno di giocare di più, anche in vista degli Europei. Ho parlato con Deschamps e anche lui mi ha detto che, se la situazione a Londra restasse quella attuale, sarebbe meglio cambiare squadra a gennaio. Tuttavia sono abbastanza sicuro di potermi ritagliare maggior spazio al Chelsea e quindi di restare qui, è quello che voglio. Poi nel calcio non si sa mai, va sempre tutto molto veloce…”, ha concluso il francese.

Calciomercato Inter, Giroud in nerazzurro: ecco come

Insomma starà a Giroud prendere la decisione definitiva. Marotta potrebbe chiudere l’operazione versando nelle casse dei londinesi un piccolo ‘indennizzo’ e garantendo al classe ’86 un contratto di almeno un anno e mezzo da circa 5-6 milioni di euro. Staremo a vedere. Per tutte le altre news di calciomercato sull’Inter CLICCA QUI.

